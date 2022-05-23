В Кремле отреагировали на приговор российскому военному в Украине

Главное: Российские власти «взволнованы» ситуацией с контрактником Вадимом Шишимариным, который получил в Украине пожизненное заключение. По словам Пескова, РФ будет пытаться защитить его интересы.

Детали: В РФ намерены искать варианты для защиты интересов военнослужащего Вадима Шишимарина, который получил пожизненный срок в Украине. Об этом 23 мая заявил на брифинге спикер российского президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, нас волнует судьба нашего гражданина. К сожалению, мы не имеем возможности для защиты его интересов на месте. Так как фактически деятельность наших учреждений (в Украине) просто не ведется. Но это не значит, что мы не будем рассматривать возможность продолжения попыток по другим каналам», — отметил пресс-секретарь.

Он добавил, что «судьба каждого российского гражданина имеет первоочередное значение».

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