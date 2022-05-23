На Путина было совершено покушение, — ГУР

Главное: Примерно два месяца назад на Путина было совершено неудачное покушение, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Никакой огласки это событие не имело.

Детали: С начала вторжения России в Украину на президента РФ было совершено покушение. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Украинской правде, опубликованном в понедельник, 23 мая.

«На Путина были покушения... На него было даже покушение по линии, как говорится, представителей Кавказа не так давно. Это не публичная информация. Совершенно неудачное покушение, однако оно реально имело место... Это приблизительно 2 месяца назад было. Еще раз говорю, оно был неудачным. Огласки никакой это событие не имело, но оно имело место», — заявил Буданов, не сообщив никаких подробностей.

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