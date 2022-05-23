Митрополит Онуфрий объяснил, что значит поклоняться Богу «духом и истиной»

Главное: Покланяться в истине — это знать правильно Бога, а духом — значит не лишь телом кланяться Богу, а силами ума, своими чувствами поклоняться и смиряться перед Богом.

Блаженнейший, напомнив беседу Иисуса Христа с самарянкой, отметил важность слов, которые Господь сказал женщине (Ин. 4:21).

«Бог есть Истина, и тот, кто поклоняется Богу духом и истиной, тот достойно кланяется Богу. Таких поклонников ищет Себе Бог, таких поклонников Бог благоволит», — сказал архипастырь.

Предстотель УПЦ отметил, что «сегодня много говорят о вере, но мало кто знает или понимает, что Бог есть Истина и Бога надо правильно знать, нужно ему правильно поклоняться».

Он пояснил, что покланяться в истине — это знать правильно Бога, а духом — значит не лишь телом кланяться Богу, а силами ума, своими чувствами поклоняться, смиряться перед Богом.

«Это есть правильное поклонение Богу, то поклонение, которое делает человека способным вместить в себе живую воду благодати Святого Духа, которая нужна человеку, чтобы и земную жизнь прожить прилично и получить спасение в вечной жизни», — отметил Митрополит Онуфрий