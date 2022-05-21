Мукачевская молодежь УПЦ раздала 4 тонны продуктов жителям Киевщины

Турция может заменить Россию на газовом рынке Европы
«Азовсталь» уже покинули почти 2000 украинских военных
В НБУ объяснили, почему дорожает доллар
В приложении Дія появилась новая важная услуга
В Украине стремительно дорожает валюта
Азовскому морю грозит полное вымирание
США помогут Украине современными противокорабельными ракетами
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 28,7 тысяч солдат
Британия поставит Украине еще больше вооружения
Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт
В России назвали условие для разблокировки украинских портов