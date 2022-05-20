В УПЦ создали благотворительную «Платформу милосердия»

Главное: В Украинской Православной Церкви создали «Платформу милосердия», на которой можно разместить обращение о помощи и получить необходимую поддержку.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, создание страницы милосердия инициировал Благотворительный фонд «Святых благоверных князей Бориса и Глеба».

«Платформа милосердия» позволит всем нам быть ближе друг к другу, помогать ближнему и иметь возможность быстро реагировать на запросы о помощи и координировать действия для решения насущных проблем и вопросов", — поделились организаторы.

Задача проекта — объединить волонтеров, активистов, а также всех небезразличных людей, стремящихся присоединиться к делам милосердия: помощи инвалидам, медицинским учреждениям, бездомным и всем нуждающимся.

Присоединиться к благотворительному проекту можно на страницах в соцсетях Facebook, Instagram и Telegram.

В тему: В УПЦ помогают беженцам, медикам и защитникам Украины.