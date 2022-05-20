Российские военные в плен берут даже детей, — СБУ

Главное: СБУ освободила сына военнослужащей, которого военные РФ похитили в одном из сел Черниговской области. За освобождение подростка требовали от его матери данные о дислокации объектов ВСУ.

Детали: Для освобождения ребенка Служба безопасности Украины провела спецоперацию в Черниговской области, когда регион был временно оккупирован войсками захватчиков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 20 мая.

С началом полномасштабного вторжения России мать мальчика — военнослужащая-контрактница ВСУ — для безопасности отправила его к родственникам в одно из сел на Черниговщине. Но вскоре село оказалось под временной оккупацией, связь с сыном была потеряна.

Через несколько дней на телефон матери поступил звонок из неизвестного номера. Ей сообщили, что сын в плену. Оккупанты выдвинули условие освобождение подростка: в обмен на информацию о размещении ряда военных объектов ВСУ, которые дислоцируются на территории региона.

Женщина обратилась за помощью в СБУ. В ответ контрразведчики спецслужбы разработали и провели успешную спецоперацию по спасению ребенка. Материалы следствия приобщены к многочисленным доказательствам нарушения оккупантами законов и обычаев войны.

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