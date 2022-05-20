В приложении Дія появилась новая важная услуга

Главное: В приложении Дія теперь можно получить статус безработного. Услуга доступна для украинцев, потерявших работу во время войны и проживающих на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Детали: Получить статус безработного теперь можно на портале и в приложении Дія. Об этом 20 мая сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.

Отмечается, что воспользоваться услугой могут украинцы, которые были официально трудоустроены, но потеряли работу из-за войны или не могут продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения и зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

«Подать заявку и оформить выплаты в Дії можно за несколько минут, а средства поступят на вашу карту єПідтримка. Государство продолжает поддерживать и делает все возможное, чтобы помочь каждому украинцу. А команда Минцифры работает над тем, чтобы самые важные социальные услуги можно получить просто и удобно онлайн», — подчеркнул глава ведомства Максим Федоров.

Также в Минцифры уточнили, как можно воспользоваться услугой:

— в приложении выберите меню Услуги и пункт Помощь по безработице, на портале — услугу по получению статуса безработного;

— подтвердите, что вы действительно потеряли работу и не являетесь студентом дневной формы обучения,

— после подтверждения данных выберите город и центр занятости, в котором хотите получить статус;

— при необходимости оставьте свои паспортные и контактные данные, выберите периодичность получения выплат и карту єПідтримка, на которую будет начисляться помощь. Если у вас нет карты, можете оформить ее в приложении;

— внимательно перепроверьте заявление и подтвердите его.

— ожидайте, когда работники центра занятости обработают вашу заявку. Вы получите push-уведомление в приложении.

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