Лидер «Динамо» хочет покинуть команду

Главное: Киевский клуб в скором времени может продать в один из европейских чемпионатов лидера команды. Речь идет о Викторе Цыганкове.

Детали: Виктор Цыганков хочет покинуть Динамо. Об этом в интервью GSP.ro рассказал главный тренер киевского клуба Мирча Луческу.

При этом румынский наставник сообщил, что не против того, чтобы полузащитник ушел. По словам специалиста, лучше продать игрока, чем смотреть на его недовольное лицо.

«Когда Миколенко перешел в Эвертон, это спасло клубный бюджет. Цыганков тоже хочет уйти. У него остался один год контракта. Посмотрим, что будет после матчей квалификации ЧМ-2022 или же самого чемпионата мира, если Украина пройдет квалификацию. Есть несколько игроков, которых я не против отпустить, ведь клуб должен жить. За этими футболистами есть те, кто готов занять их место. Когда Миколенко уходил из Динамо, то за его спиной был очень хороший 18-летний Вивчаренко. Еще есть Дубинчак», — отметил ЛУческу.

«Я никогда не возражаю против ухода игроков. Лучше их продать, чем пусть сидят здесь недовольные. Продажа игрока за границу приносит пользу», — подчеркнул он.

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