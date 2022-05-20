В Украине стремительно дорожает валюта

Главное: В украинских обменниках курс доллара уже достигает 37 гривен, хотя официальный курс заморожен до конца войны на уровне 29,25 грн. В ближайшее время курс может вырасти до 40 гривен.

Детали: В ближайшие недели курс доллара в Украине может достигнуть 40 гривен, считает нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, американская валюта дорожает из-за блокировки экспорта и нехватки денег, которую покрывает эмиссия Нацбанка.

«Говорят, сегодня в ряде областей не прошли платежи. Нет денег даже для этого. Значит скоро напечатают еще больше. Поэтому курс 40 грн за доллар вопрос лишь времени. Причем недель», — пишет он.

Нардеп предупредил, что рост курса доллара повиляет на цены на топливо, хлеб и другие продукты.

В то же время, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что финансово-экономических оснований для девальвации гривны.

«Никаких финансово-экономических оснований для роста курса нет. И не будет. Если мы не будем играть в популизм и вспомним, что в стране война», — написал он.

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