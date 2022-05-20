Обогнал Маска: популярный американский журнал назвал Зеленского самым влиятельным человеком года

Главное: Владимира Зеленского назвали самым влиятельным человеком года. Сделал это журнал Time.

Детали: Журнал Time назвал президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком 2022-го года. Об этом свидетельствуют данные опроса читателей.

Отмечается, что те голосовали за людей, которые, по их мнению, заслуживают места в ежегодном списке Time100.

Владимир Зеленский получил более 3,3 миллионов голосов (5% голосов).

Издание пишет: «Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019-м году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины».

При этом основатель SpaceX Илон Маск оказался вторым – у него 3,5% голосов.

Третье место в опросе занял премьер-министр Великобритании Борис Джонс (3,4% голосов).

В тему: Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным.