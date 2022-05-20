Стало известно, сколько ракет запускает Россия по Украине ежедневно

Главное: Россия поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов Украины. По 10-14 ударов в день.

Детали: Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Россия поддерживают высокую интенсивность ракетных обстрелов. По его словам, ежедневно наносят по 10-14 ударов.

Отмечается, что речь идет о баллистических и крылатых ракетах.

Сообщается, что каждая такая ракета несет 400-600 килограммов тротила.

Кроме этого он отметил важность дальнейшего укрепления противоракетной обороны.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 28,7 тысяч солдат.