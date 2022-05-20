В КНДР продолжает свирепствовать коронавирус

Главное: Коронавирусом в КНДР заболели 2,2 миллиона человек. Умерли 65 людей.

Детали: Коронавирус продолжает бушевать в КНДР. Свежие данные приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что заболели 2,2 миллиона людей (население страны – чуть более 25 миллионов), а умерли 65 человек.

Лишь за минувшие сутки выявлено 260 тысяч зараженных.

Отмечается, что сумели победить недуг полтора миллиона больных.

Сейчас лечение проходят 750 тысяч людей.

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