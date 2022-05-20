Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 28,7 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ говорит, что в войне погибли уже 28,7 тысяч солдат. Были уничтожены 1 263 танка.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на пятницу, 20 мая.

Сообщается, что погибли 28,7 тысяч солдат.

Кроме этого информируется, что были уничтожены: 1 263 танка, 3 090 боевых бронированных машин, 596 артиллерийских систем, 200 РСЗО, 93 средства ПВО, 204 самолета, 168 вертолетов, 460 БПЛА оперативно-тактического уровня, 103 крылатые ракеты, тринадцать кораблей/катеров, 2 162 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

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