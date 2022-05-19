Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Митрополит УПЦ объяснил, рассказал как человек может стать подобным Богу

Митрополит УПЦ объяснил, рассказал как человек может стать подобным Богу

Автор: «Фраза»
19.05.22 13:30
203
Митрополит УПЦ объяснил, рассказал как человек может стать подобным Богу
Главное: Стать богами, не по природе, а по благодати, люди были призваны от начала творения.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.
 
Владыка напомнил об описанном в новозаветной книге «Деяния святых апостолов» случае, когда жители города Листра приняли апостолов Павла и Варнаву за богов, потому что те исцелили больного человека (Деян. 14:6–18). «Язычники хотели назначить апостолов Павла и Варнаву богами... Мы помним, что и дьявол предложил людям стать богами», — написал архиерей.
 
«Стать богами (не по природе, а по благодати) люди были призваны от начала творения. Достичь обо́жения «нужно было, восходя по ступеням преображения внутреннего человека до полного богоподобия. Дьявол же предложил сократить этот путь и получить сей дар, идя путём знаний, которые будут приводить человека всё к большей и большей власти над миром и природой. Видим, что человек идёт этим путем до сих пор. Он мечтает с помощью медицины получить бессмертие и победить все болезни, с помощью науки освоить космос и посадить на Марсе яблони, с помощью оружия и новых технологий покорить себе весь мир. Но до сих пор человек по-настоящему преуспел только в одном — в способности массово убивать себе подобных. Собственно, это и нужно дьяволу. Потому что война — принесение в жертву сатане жизней и душ людей», — пояснил архиерей.
 
Иерарх УПЦ констатировал, что есть в нашем мире и те, кто сами себя назначают на «божественные» должности путём административного решения. «Кто-то считает себя „наместником Бога на земле“, кто-то присвоил себе титул „Владыка вселенной“. Всё это было бы смешно, если б не было так грустно», — добавил он.
 
«Заданность человека быть богом как была, так и остаётся. Достичь этого можно только одним способом — стяжав в себе благодать Духа Святого. Эта благодать делает нас сынами и дочерьми Божьими, а значит и богами по дару Творца. Для этого нужно стать похожими на Господа в том, в чём Он нас Сам благословил на Него походить. Человек не может приобрести Всемогущество Творца, нет возможности иметь Его Всеведение, но Бог дал нам право иметь высокий дар быть похожими на Него в милосердии, кротости и, самое главное, в любви. Потому что Сам Господь по Своей сущности и есть Любовь», — заключил митрополит Лука.
 
В тему: Митрополит УПЦ рассказал, как действует благодать Святого Духа.

Тэги: УПЦ, Митрополит Лука

Комментарии

Статьи

15.05.22 19:32

Падение «путинских соколов». Часть 1 (истребитель-бомбардировщик Су-34)

Автор: Михаил Жирохов

Дайджест

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии
14.05.22 09:27

Группа UkrLandFarming – банкрот, а ее владелец Олег Бахматюк скрывается от кредиторов и НАБУ в Австрии

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.05.22 17:10

Британия поставит Украине еще больше вооружения
19.05.22 16:35

Митрополит УПЦ передал помощь жителям Киевщины
19.05.22 16:34

В Кабмине объяснили длинные очереди на заправках
19.05.22 15:58

СБУ задержала брата Царева
19.05.22 15:26

После освобождения жители Донбасса предстанут перед выбором
19.05.22 14:59

Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт
19.05.22 14:20

В России назвали условие для разблокировки украинских портов
19.05.22 13:20

Луческу рассказал о своем будущем в «Динамо»
19.05.22 13:10

На Волыни и Буковине священники УПЦ отпели погибших украинских воинов
19.05.22 12:53

Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
19.05.22 17:10

Британия поставит Украине еще больше вооружения
19.05.22 14:59

Европарламент отменил пошлины на весь украинский экспорт
19.05.22 14:20

В России назвали условие для разблокировки украинских портов
19.05.22 11:19

В ОП дали четко понять, когда Украина прекратит огонь
19.05.22 09:44

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат
18.05.22 16:54

В Украине судят российского военного. Ему светит пожизненное заключение
18.05.22 15:48

В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию
18.05.22 14:32

Число жертв в результате ракетного удара по Десне выросло
18.05.22 12:11

В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
18.05.22 10:18

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла уже 28,3 тысячи солдат
18.05.22 12:11

В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине
17.05.22 13:58

Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА
18.05.22 12:17

Кадыров сделал резонансное заявление по Украине
16.05.22 09:22

В Украине подорожал бензин, но подешевел дизель
13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
13.05.22 15:18

Умер президент ОАЭ
17.05.22 11:19

Украинские военные начали покидать «Азовсталь»
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 10:40

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
16.05.22 09:07

Для борьбы с коронавирусом в КНДР привлекли армию
Фото и Видео
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Появилось видео, как в Харькове снесли памятник Александру Невскому
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Опубликовано эпичное видео массового вывода спутников Starlink на орбиту
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Появилось видео, как по улицам одного из российских городов разгуливал медведь
Опубликовано видео, как пассажиры толкают электричку под Киевом
Опубликовано видео, как пассажиры толкают электричку под Киевом
Появилось видео, как Байдена «заглючило» во время выступления
Появилось видео, как Байдена «заглючило» во время выступления
Украинские военные продолжают покидать «Азовсталь»
Украинские военные продолжают покидать «Азовсталь»
В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов
В Госдуме хотят запретить обмен военных полка Азов
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Появилось видео нелепой смерти голландского футболиста в Испании
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Украинский вратарь вошел в историю «Реала»
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
Появился клип на песню-победительницу Евровидения-2022
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.