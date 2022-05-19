Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла уже 28,5 тысяч солдат

Главное: Генштаб ВСУ информирует, что Россия потеряла в войне уже 28,5 тысяч солдат. Сообщается об уничтожении 1 254 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщил о потерях россиян на четверг, 19 мая.

Информируется, что были убиты 28,5 тысяч солдат.

Кроме этого говорится о таких потерях: 1 254 танка, 3 063 боевые бронированные машины, 595 артиллерийских систем, 199 РСЗО, 93 средства ПВО, 203 самолета, 167 вертолетов, 455 БПЛА оперативно-тактического уровня, 103 крылатые ракеты, тринадцать кораблей/катеров, 2 157 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 43 единицы специальной техники.

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