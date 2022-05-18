В Украине судят российского военного. Ему светит пожизненное заключение

Главное: В Украине судят российского военного, который обвиняется в убийстве мирного населения Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Детали: Российский военный Вадим Шишимарин в ходе досудебного расследования признался, что он убил мирного жителя в Сумской области. Об этом в комментарии «Суспільне» рассказал прокурор Офиса генерального прокурора Андрей Синюк.

«Шишимарин обвиняется в том, что, будучи командиром отделения Кантемировской танковой дивизии в составе ВС РФ, 24 февраля незаконно вторгся на территорию Украины и 28 февраля из автомата Калашникова убил ничем не угрожавшего безоружного мирного жителя на территории Сумской области», — рассказал Синюк.

При этом прокурор добавил, что после этого злоумышленник вместе со своими сослуживцами угнал автомобиль для того, чтобы покинуть Украину.

«Шишимарин обвиняется в „Нарушении законов и обычаев войны и умышленном убийстве человека“. За совершение преступления максимальная мера наказания — пожизненное лишение свободы», — подчеркнул Синюк.

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