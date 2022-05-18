В Украине собираются продлить всеобщую мобилизацию

Главное: Период трехмесячной мобилизации, объявленный после вторжения России, заканчивается 24 мая. Но его собираются продлить.

Детали: Президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о продлении всеобщей мобилизации.

Также законопроект предусматривает продление военного положения.

Сроки продления мобилизации и военного положения не называются.

Как известно, 24 мая истекает период в 90 дней, на который была объявлена мобилизация в связи с вторжением России.

Ранее в ВСУ сообщили, что следующей волны мобилизации пока не предусматривается, но «если даже допустить, что она будет, то мобилизовать будут не только офицеров».

В тему: В ОП думают над новым видом мобилизации в Украине.