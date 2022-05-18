Число жертв в результате ракетного удара по Десне выросло

Главное: Жертвами ракетной атаки по населенному пункту в Черниговской области стали 11 человек. Еще 14 получили ранения.
Детали: Число погибших и раненых в результате российского авиаудара по селу Десна на Черниговщине возросло. Об этом 18 мая сообщило Суспільне со ссылкой на ГСЧС.
Так, на данный момент известно об 11 жертвах и 14 пострадавших.
Ранее речь шла о восьми погибших и 12 раненых.
В тему: Утром 17 мая российские войска ударили четырьмя ракетами по поселку Десна. Позже в соцсетях появилась информация, что пострадал учебный центр ВСУ.