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Новости > Черновицкая епархия УПЦ отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Днепр

Черновицкая епархия УПЦ отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Днепр

Александра Кудрявцева
18.05.22 12:18
208
Черновицкая епархия УПЦ отправила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьков и Днепр

Главное: Черновицко-Буковинская епархия Украинской Православной Церкви отправила гуманитарную помощь жителям Харькова и Днепра, пострадавших от военных действий.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, из гуманитарного центра «Благовест» при храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца города Сторожинец отправили консервы, медикаменты, детское питание, средства гигиены, моющие средства, воду, одежду.

В Днепр на передовую для военных ВСУ отправили 20 тонн гуманитарной помощи, которую передали из Сучавской и Рэдэуцкой архиепископии Румынской Православной Церкви.

Также два груза весом по 5 тонн каждый от верующих УПЦ отправили благотворительному фонду «Покров Пресвятой Богородицы». Помощь передадут жителям Харькова, страдающим от военных действий.

Как сообщалось ранее, с начала войны волонтёры молодёжной организации «Парасолька», действующей при Свято-Вознесенском храме Украинской Православной Церкви, закупили и передали нуждающимся около 10 тонн продуктов питания и медикаментов.

В тему: В Одессе УПЦ передали бронежилеты медикам и военным.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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