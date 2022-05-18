В Великобритании зафиксировали рекордную за сорок лет инфляцию

Главное: Инфляция бушует в Великобритании. Рекордная за сорок лет.

Детали: Рекордная с 1982-го года инфляция фиксируется в Великобритании. Об этом сообщает Бюро национальной статистики страны.

Отмечается, что в марте ее фиксировали на уровне 7%, а в апреле – в 9%.

За прошлый месяц потребительские цены выросли на 2,5%, а в марте – на 1,1%.

При этом эксперты ожидают ускорения годовой инфляции до 9,1%, а в месячном выражении ожидался рост потребительских цен на 2,6%.

Известно, что индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 6,2% после 5,7% месяцем ранее. За прошлый месяц цены по данному индексу выросли на 0,7%.

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