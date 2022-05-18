Шансы Трампа вновь стать президентом США растут на фоне войны в Украине

Главное: Дональда Трампа назвали фаворитом президентской гонки в США. Его шансы на победу растут.

Детали: Шансы бывшего президента США Дональда Трампа вновь быть избранным на этот пост растут на фоне войны в Украине. Об этом говорят эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Как известно, выборы должны пройти 5 ноября 2024-го года.

На победу Дональда Трампа ставят уже 3,75 к 1. Примечательно, что прошлой зимой ставки принимались как 4-4,5 к 1.

При этом шансы действующего президента Джо Байдена оцениваются лишь как 5,5 к 1.

На третье место в гонке вырвался губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, на которого ставят 7 к 1.

При этом шансы вице-президента Камалы Харрис оцениваются как 10 к 1.

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