В ВОЗ заявили, что Мариуполю угрожает эпидемия холера

Главное: Мариуполю угрожает холера. Тревогу бьют в ВОЗ.

Детали: Менеджер Всемирной организации здравоохранения по вопросам инцидентов в Украине Дорит Ницан заявила, что Мариуполю угрожает эпидемия холеры. По ее словам, в городе на улицах болото, и канализационная вода смешивается с питьевой.

Информируется: «Это грозит увеличением возможности распространения различных заболеваний, в частности холеры. Мы готовим противохолерные комплекты, вакцины и тесно сотрудничаем с неправительственными организациями, чтобы поддерживать людей на оккупированных территориях».

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