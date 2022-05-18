Украинцам разрешили денежные переводы за границу, но есть ограничения

Главное: Во время войны украинцы могут переводить деньги за границу. Но есть определенные ограничения.

Детали: Украинцы могут переводить деньги за границу. Как это сделать, поведали в НБУ.

Финансовый регулятор сообщает, что в пределах лимитов граждане нашей страны могут проводить прямые Р2Р-переводы и quasi cash (квази-кэш) операции.

Поясняется, что P2P-переводы это переводы с карты на карту, в переводе с английского peer-to-peer означает от лица к лицу, когда одно физическое лицо со своей карточки осуществляет перевод на карточку другого лица. Во время этой операции списывается соответствующая сумма средств с одной банковской карты и зачисляется на другую.

Так, с гривневых платежных карт граждане могут переводить средства на карты физических лиц за рубежом в пределах лимита 100 тысяч гривен в месяц.

Можно осуществлять переводы на карты за рубежом со своих валютных платежных карт в пределах отдельного лимита в 100 тысяч гривен в месяц.

Украинец, имеющий средства на гривневой и валютной карточках, может перевести до 200 тысяч гривен на месяц (до 100 тысяч гривен со своей гривневой карты и до 100 тысяч гривен со своей валютной карты) на карту родственникам или близким, которые временно находятся за пределами Украины через войну.

Уточняется, что лимит для перевода 100 тысяч гривен с валютных карт общий для P2P-переводов и операций quasi cash. Если человек перевел со своей украинской валютной карты на карту за рубежом 100 тысяч гривен в эквиваленте, то совершить в этот месяц операции quasi cash уже нельзя. И наоборот, если исчерпан лимит в 100 тысяч гривен по операциям quasi cash, то в этот месяц уже нельзя делать Р2Р-переводы.

Информируется, что к операциям quasi cash, в частности, но не исключительно, относятся: покупка криптовалют, пополнение брокерских или форекс-счетов, пополнение электронных кошельков, покупка подарочных сертификатов, переводы в пользу букмекерских компаний, оплата дорожных чеков. Пример такой операции - это пополнение с помощью платежной карты кошелька криптобиржи.

НБУ говорит, что такие операции граждане могут осуществлять только с валютных платежных карт в пределах лимита до 100 тысяч гривен в эквиваленте в месяц.

Подчеркивается, что осуществление операций quasi cash с помощью гривневых платежных карт временно запрещено.

Сообщается, что отсутствуют ограничения на осуществление переводов с целью оплаты расходов за рубежом, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях, транспортировкой больных и оплата обучения на счета учебных заведений за границей, которые могут осуществляться без ограничений.

Финансовый регулятор говорит, что для содействия деятельности волонтеров, физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту для покупки ряда товаров за рубежом в пределах ежемесячного лимита 400 тысяч гривен в эквиваленте. К таким товарам относятся бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военное и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежения, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания домедицинской помощи.

Наконец, НБУ ввел дополнительные ограничения на трансграничные операции граждан. Это сделано с целью предотвращения непродуктивном оттока капитала из страны в условиях военного положения.

В тему: Стало известно, что происходит с финансовой системой Украины во время войны.