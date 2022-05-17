Парламент Финляндии проголосовал за вступление страны в НАТО

Главное: Парламент Финляндии 188 голосами проголосовал за вступление страны в НАТО. Это окончательное утверждение заявки страны на членство в Альянсе.

Детали: Во вторник, 17 мая, парламент Финляндии 188 голосами из 200 проголосовал за вступление страны в НАТО. Об этом сообщает svenska.yle.fi.

Путь Финляндии к членству в НАТО быстро продвигался за последнюю неделю, и теперь президент может отправить заявку.

В минувший четверг премьер-министр Санна Марин и президент республики Саули Ниинисте объявили, что спешат подать заявку на членство. Ранее правительство одобрило заявление НАТО. Его обсуждали в течение 14 часов в понедельник, 16 мая.

«Если мы хотим надежной и обязывающей безопасности для Финляндии, альтернативы НАТО нет», — об этом заявил председатель комитета по иностранным делам Юсси Халла-ахо (Саннф), представив единогласный отчет комитета.

В тему: Финляндия готовится вступить в НАТО. В честь этого выпустили пиво.