Наставник «Шахтера» может искать себе новое место работы

Главное: Роберто Де Дзерби получил от «Шахтера» разрешение на поиск нового места работы. Итальянский специалист в ближайшем будущем может покинуть донецкий клуб и возглавить другую команду.

Детали: Роберто Де Дзерби получил от руководства донецкого «Шахтера» разрешение на поиски другого места работы. Об этом рассказал сам главный тренер «горняков» в интервью tuttomercatoweb.com.

По словам специалиста, он не хочет покидать украинский клуб на данном этапе, однако он не сможет прогрессировать в условиях войны.

В то же время Де Дзерби заявил, что на данном этапе еще не получал предложений о сотрудничестве со стороны других команд.

«Я не знаю, я жду. Но вопрос не столько в контракте, потому что у меня есть разрешение искать другую команду и приглашение. Проработать еще один год в Украине означало бы частично закрыть рану команды, которую забрали из моих рук и расчленили не по футбольным соображениям. Тренеру, живущему, чтобы прогрессировать и заставлять прогрессировать игроков, трудно это представить», — отметил он.

«Я не клеймлю себя жестко. Ни от одной итальянской команды я не получал предложений. Я — итальянец, а Италия — самая красивая страна мира. Там тебе живется лучше, чем где-либо еще. Я ищу условия, чтобы тренировать. Если это будет в Италии, я буду счастливее, если нет, то значит, что я стану лучше в других аспектах», — заявил Де Дзерби.

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