В ОП подтвердили остановку переговорного процесса с Россией

Главное: Советник главы ОП подтвердил, что переговорный процесс с РФ приостановлен. Любая война все равно будет завершаться за столом переговоров, уверен он.

Детали: На данный момент переговорный процесс с Россией приостановлен, подтвердил заявление МИД РФ советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона во вторник, 17 мая.

«Понятно, что сейчас он приостановлен, так как после стамбульского коммюнике какого-либо существенного продвижения вперед нет. Российская Федерация все еще остается в своем стереотипном мышлении. Но любая война все равно будет завершаться за столом переговоров и модерировать этот процесс, как мне кажется, будет господин Зеленский», — сказал Подоляк.

По его словам, российские директивы в отношении Украины тоже не меняются.

«То есть, они продолжают активно шантажировать. И публично это проговаривают. Мы слышим Лаврова или Пескова, которые закидывают претензии Украине, хотя и не являются участниками переговорного процесса», — отметил он.

Подоляк добавил, что президент Владимир Зеленский, как модератор переговорного процесса, исходит из адекватной оценки того, о чем именно идет и может идти речь в рамках переговорных делегаций.

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