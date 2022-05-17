Россия нанесла ракетный удар по Десне. Много погибших и раненых

Главное: Утром враг нанес ракетные удары по селу Десна. В результате обстрела погибли 8 человек, 12 получили ранения.

Детали: По поселку Десна в Черниговской области утром 17 мая был нанесен ракетный удар. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

«Рано утром враг нанес ракетные удары по селу Десна. Там работают спасатели, правоохранительные органы. Предварительно у нас есть погибшие и много раненых», — отметил он.

Чаус призвал жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В ГУ ГСЧС в Черниговской области сообщили, то вследствие ракетного удара погибли восемь человек. Еще 12 человек вследствие обстрела травмированы.

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