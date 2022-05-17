Киев готовится к повторному наступлению, — ОВА

Главное: Киев постепенно возвращается к нормальной жизни, многие киевляне вернулись домой, а столица возвращается к довоенному образу. Но война еще не окончена и Киев остается среди стратегических целей российских оккупантов.



Детали: В военной администрации Киева говорят, что готовятся к худшему варианту развития событий. Об этом заявил начальник штаба военной администрации Киева Сергей Корнийчук.

«Мы готовимся к худшему сценарию — это повторное наступление», — говорит Сергей Корнийчук.

При этом новый план обороны Киева учитывает все недостатки и просчеты, допущенные в первую фазу войны. Ошибки, которые были допущены проработаны, а военным и гражданским ставятся новые и более сложные задачи. В этом плане предусмотрены формы и методы действий войск, подготовка инфраструктуры.

Также анализируются вопросы строительных норм, в частности, о необходимости укрепления домов, наличии укрытий с душевыми, туалетами, автономной подачей воды, обогрева, резервного электроснабжения.

В тему: В начале апреля сообщалось, что в оборонном ведомстве США не исключают, что повторное вторжение в Киевскую область все еще возможно.