Приложение Приват24 снова лихорадит

Главное: Пользователи приложения Приват24 снова столкнулись с проблемами. Люди не могут авторизироваться в личном кабинете.

Детали: В работе мобильного приложения и интернет-банкинга Приват24 произошел сбой. Пользователи жалуются, что не могут авторизироваться в личном кабинете.

В «ПриватБанке» сообщили, что сейчас наблюдается нестабильная работа сервиса.

«Сейчас наблюдаются временные проблемы у части клиентов с входом в приложение Приват24. Специалисты работают над устранением сбоя, в течение часа починим», — сообщили в пресс-службе банка.

В тему: На днях в работе Приват24 также произошел очередной масштабный сбой.