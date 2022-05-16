На одно рабочее место в Украине претендуют более 10 человек

Главное: На сегодняшний день количество предложений работы в Украине намного ниже количества желающих получить эту работу. Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страхователям, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса.

Детали: С началом войны в Украине количество вакансий резко уменьшилось, а резюме увеличилось. Об этом идет речь в результатах исследования кадрового портала grc.ua, пишет Экономическая правда.

За последний месяц прирост резюме составил +15%. Активность поисковиков тоже выросла -количество отзывов на вакансии, если сравнивать с предыдущим месяцем, увеличилось на 20%.

Количество предложений работы намного ниже количества желающих получить эту работу. Некоторые профессиональные сферы пострадали больше, в них новых предложений работы почти нет.

По данным государственной службы занятости, в апреле на 25 326 вакансий претендовало 283 356 безработных, то есть конкуренция на одно рабочее место составила около 12 человек.

По данным портала grc.ua, уровень конкуренции на одно рабочее место в апреле был несколько меньше и в среднем составил 7 человек. Однако есть профессиональные сферы, в которых этот показатель намного выше из-за почти полного отсутствия предложений работы.

Больше вакансий открыто для специалистов сферы продаж (18,6%), в сфере ІТ, интернет, телеком (13,5%), для специалистов из сферы транспорта и логистики (9%), рабочего персонала (8,8%), в строительстве (5,9%); в медицине и фармацевтике (5,3%).

Сложнее всего сейчас найти работу юристам, страхователям, работникам сферы обслуживания, охранникам, педагогам и ученым, домашнему персоналу, специалистам, работавшим в сфере автомобильного бизнеса, закупкам. Больше всего предложений работы открыто в Киеве (33,9% всех актуальных на сайте), Львовской области (17,9%) и Днепропетровской области (8,9%).

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