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Новости > Оккупационная власть в Бердянске: коррупционер, педофил и другие друзья главы местной партии «За майбутне» Виталия Гречка, — СМИ

Оккупационная власть в Бердянске: коррупционер, педофил и другие друзья главы местной партии «За майбутне» Виталия Гречка, — СМИ

Автор: «Фраза»
14.05.22 17:23
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Оккупационная власть в Бердянске: коррупционер, педофил и другие друзья главы местной партии «За майбутне» Виталия Гречка, — СМИ

Семья бердянского коррупционера Виктора Гречки, а также его близкое окружение активно пытается укоренится в «оккупационной администрации города». Об этом стало известно журналистам издания ASPI, сообщают «Украинские новости».

«Виктор Гречка, заместитель мэра Бердянска, начальник штаба партии «За Майбутне» и известный коррупционер, который не только не скрывал своих антиукраинских настроений, но и готовил почву для оккупационной власти на протяжении года до начала войны, сейчас, продолжает свою подпольную деятельность путем распределения «своих» людей в руководстве «оккупационной администрации города», — говориться в статье.

По словам людей, приближенных к горадминистрации, Гречка давно готовился к приходу своих русских гостей. Так в 2020 он году пытался поставить некого Александра Боровкова на должность управляющего делами исполкома, но жители города не хотели видеть сепаратиста в управлении города.

«Александр Боровков — близкий друг Гречка, вместе с которым они «грабили» город и работали на рф, а также действующий член запрещенной Коммунистической партий, активно участвовал в «антимайданах» и митинге «в поддержку референдума в Крыму», — идется в статье.

В свою очередь Боровков, близкий друг и компаньон по делам коммунального бизнеса того самого Александр Сауленко, которого сейчас назначили временно исполняющим обязанности мэра в «оккупационной администрации Бердянска».

Стоит отметить, что 59-летний самопровозглашенный мэр Сауленко — педофил, и был осужден за интимную связь с детьми.

По информации журналистов, в команду Гречка входит также его сын — Виталий, который еще недавно лишился должности Заместителя Мэра по вопросам ЖКХ, так как был пойман на «отмывании» денег.

«Против Гречка младшего было возбуждено уголовное дело, вследствие которого тот потерял „сладкую“ должность. Но так и не сел. Отец, а точнее именно связи Гречка старшего, помогли замять дело и избежать наказания», — утверждает журналист.

На сегодняшний день Гречко младший проживает в Ивано Франковске.

Немаловажную роль играет журналист штаба партии «За майбутне», и ручной пресс-секретарь Виктора Гречка, который на протяжении долго времени искажал информацию, а сейчас активно пропагандирует «русский мир».

Эти люди сейчас стоят во главе «оккупационной администрации» в Бердянске и уже очень скоро будут отвечать по Закону Украины за госизмену.

Напомним, что 111 статья Уголовного кодекса Украины (Государственная измена во время военного положения) предполагает пожизненное лишение свободы и конфискацию имущества.

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