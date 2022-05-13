Британия ввела санкции против любовницы Путина и его родственников

Главное: Великобритания добавила в санкционный список 12 человек. Все они входят в «теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина».

Детали: Великобритания объявила о новом раунде санкций против России. В этот раз ограничения касаются родственников президента РФ Владимира Путина, включая его бывшую жену Людмилу Очеретную, предполагаемую любовницу, олимпийскую чемпионку по художественной гимнастике Алину Кабаеву и ближайшее окружение. Об этом сообщается на сайте британского МИД в пятницу, 13 мая.

«Алина Кабаева, бывшая олимпийская гимнастка. Кабаева стала председателем совета директоров Национальной медиагруппы, которая, как сообщается, является крупнейшей частной российской медиакомпанией. Утверждается, что у нее близкие личные отношения с Путиным, и ранее она была депутатом Думы от путинской Единой России», — говорится в сообщени.

Под те же санкции попала бабушка Алины Кабаевой — Анна Зацеплина. Ее назвали соратницей Геннадия Тимченко — давнего друга Путина, уже находящегося под санкциями Великобритании, от которого она получила роскошную квартиру в Москве.

Кроме того, Великобритания включила в список двоюродных братьев российского лидера Игоря Путина и Романа Путина, а также племянника по двоюродному брату — Михаила Путина.

Игорь Путин является вице-президентом Мастер-банка, а Михаил Путин — членом совета директоров Газпрома.

Кроме того, в санкционный список внесены глава негосударственного пенсионного фонда Газфонд Юрий Шамалов, член совета директоров ОАО СОГАЗ Михаил Клишин, генеральный директор ООО Морской порт Геленджик Владимир Колбин и ряд других лиц, которых Лондон назвает «друзьями Путина».

Всего Великобритания добавила в санкционный список 12 человек. Утверждается, что все они входят в «теневую сеть, поддерживающую роскошный образ жизни Путина».

По данным министерства иностранных дел Великобритании, официальные активы Путина скромны, а его образ жизни «финансируется кликой семьи, друзей и элиты».

«Мы будем продолжать вводить санкции против всех, кто помогает и подстрекает путинскую агрессию, пока Украина не победит», — заявила глава британсокго МИД Лиз Трасс.

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