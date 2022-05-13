Умер президент ОАЭ

Главное: Сегодня, 13 мая, скончался президент ОАЭ шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян. Причину смерти не разглашают.

Детали: Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Халифа бен Заид Аль Нахайян умер в пятницу, 13 мая, на 74 году жизни, сообщает The Emirates News Agency WAM.

Причина смерти не разглашается.

В Министерстве по делам президента заявили, что с сегодняшнего дня в ОАЭ продлится сорокадневный государственный траур, будут приспущены флаги.

На три дня приостановят работу все министерства и ведомства, федеральные, местные и частные организации.

По данным Arab News, шейх Халифа стал вторым президентом ОАЭ в ноябре 2004 года, сменив своего отца в должности 16-го правителя Абу-Даби.

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