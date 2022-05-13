В киевских маршрутках могут повысить плату за проезд

Главное: Если горючее будут продавать по 60-70 гривен за литр, то киевские маршрутщики повысят оплату проезда. Стоимость проезда в таком случае может составить 15 гривен.

Детали: Если цены на горючее будут достигать 60, 70 грн, то ближе к июню перевозчики в Киеве будут вынуждены поднять стоимость проезда до 15 грн. Сейчас они загружены на 30% из-за отсутствия топлива. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, пишет УНН.

По его словам, если стоимость горючего вырастет до 60 или 70 гривен, то частные перевозчики поднимут стоимость проезда до 15 гривен ближе к июню.

Глава ассоциации заявил, что киевские маршрутки выезжают на 30% из-за отсутствия горючего и пассажиропотока.

В тему: В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше.