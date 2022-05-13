Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В России началась скрытая мобилизация

В России началась скрытая мобилизация

Александр Панько
13.05.22 12:26
167
В России началась скрытая мобилизация

Главное: По информации украинской разведки, в России начали проводить скрытую мобилизацию. Она идет двумя разными путями.

Детали: Россия начала скрытую мобилизацию и снимает с хранения старую технику. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, скрытая мобилизация идет двумя разными путями.

«Первый — это фактическая мобилизация, а второй — использование резервистов. У них это называется БАРС — боевой армейский резерв страны, то есть это по сути резервисты, которых на краткосрочные контракты привлекают к выполнению боевых действий. Эти факты абсолютно подтверждены, у нас есть пленные, которые были привлечены по этой системе», — уточнил Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия не объявляет мобилизацию публично, так как это еще больше ударит по экономике страны в условиях санкций. Кроме того, власти не смогут объяснить причины таких действий, когда «у армии РФ все идет по плану».

По данным разведки, в России рассматривают изменения, касающиеся возможности призыва в любой момент и повышения ответственности за уклонение от прохождения воинской службы.

Также Буданов заявил, что российская армия столкнулась с нехваткой военной техники и расконсервирует запасы 1960-1980 годов на складах. Он подчеркнул, что после такого длительного хранения эта техника «лишь условно может называться боевой».

В тему: Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат.

Тэги: общество, Россия, война, мобилизация

Комментарии

Статьи

12.05.22 18:35

Страсти вокруг Азовстали: угрозы, Илон Маск и языческая мистика

Автор: Михаил Масонов

Дайджест

Может ли наука доказать существование Бога?
12.05.22 22:03

Может ли наука доказать существование Бога?

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Рынок горючего в Украине: ситуация критическая, нужны срочные меры
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Список компаний, предоставляющих украинцам бонусы и бесплатные доступы на период войны
Великий голод 2022: уже скоро?
Великий голод 2022: уже скоро?
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Снятие и вывоз валюты из Украины в условиях войны: ценные рекомендации
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Вырисовываются контуры нового поствоенного миропорядка
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Где лучше прятаться при обстреле: в подвале или в доме
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Расшифровка прогноза от The Economist на 2022 год: победа республиканцев, конец эпохи вакцинации и много крови
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
13.05.22 14:59

Стало известно, сколько украинцев получили статус ВПЛ
13.05.22 14:49

В киевских маршрутках могут повысить плату за проезд
13.05.22 14:15

Социальный отдел УПЦ передал в Чернигов 18 тонн гуманитарной помощи
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 13:50

Необходима помощь священнику УПЦ из Закарпатья, попавшему в ДТП
13.05.22 13:29

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
13.05.22 13:01

В Почаевской лавре верующие УПЦ почтили 20-летие канонизации преподобного Амфилохия
13.05.22 12:47

В УПЦ осудили военную агрессию России и призвали верующих объединиться для победы
13.05.22 12:30

Зеленский рассказал, на каких условиях готов встретиться с Путиным
13.05.22 12:29

14 из 53 епархий УПЦ страдают от боевых действий – Синод УПЦ
13.05.22 13:54

Украинцев предупредили о дальнейших чрезвычайно тяжелых неделях войны
13.05.22 13:29

В «Даркнете» за голову Путина дают $120 млн
13.05.22 12:13

В Украине выросли процентные ставки по кредитам
13.05.22 11:07

Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат
13.05.22 10:40

В Киеве изменится время комендантского часа, а транспорт будет работать дольше
13.05.22 10:21

Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
12.05.22 20:11

Священный Синод назвал попытки запрета УПЦ актом национального самоубийства
12.05.22 19:38

Синод УПЦ просит Зеленского остановить религиозную вражду в отношении Церкви и верующих
12.05.22 14:15

Украинцам готовят новые штрафы. За что и на сколько будут «бить гривной»
12.05.22 13:44

СНБО дал добро на конфискацию российских госбанков в Украине
09.05.22 11:28

Путин на параде озвучил новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
10.05.22 10:59

Полное освобождение территорий: Украина меняет свое видение о победе в войне
11.05.22 13:27

Легендарного игрока «Что? Где? Когда?» объявили в розыск в России
10.05.22 12:42

На Запорожье погиб экс-нардеп Давид Жвания
09.05.22 16:53

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
06.05.22 16:37

Россия потратила на войну в несколько раз больше, чем планировала
09.05.22 12:15

Украинцам рассказали, какой будет инфляция в 2022-м году
10.05.22 13:21

Украинцам рассказали, сколько еще может продлиться война
09.05.22 11:56

Шмыгаль рассказал, что будет с ценами на топливо
09.05.22 14:57

У жителей Херсона начали отбирать жилье
Фото и Видео
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала»
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Сенатор из США заблокировал помощь Украине на 40 млрд долларов
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Российские военные называют Путина старым маразматиком, утверждает украинская разведка
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
Начальник Геншаба РФ Герасимов фактически отстранен, — Арестович
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
ВСУ готовятся нанести «шокирующий» удар по врагу, — Андрусив
Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения
Украинская группа триумфально выступила в полуфинале Евровидения
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
СБУ утверждает, что тысячи погибших российских военных свозят на свалку под Донецком
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Появилось видео с места крушения поезда в Австрии
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Вышел трейлер приквела «Игры престолов»
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
Украина получит Воронеж и Ростов. Китайцы показали, как будет выглядеть мир после раскола России
fraza.com
Новости блогосферы
13.05.22 09:40

Война - войной, а мошеннический бизнес на топливе - по расписанию
07.05.22 21:42

Война в Украине усилила раскол между Западом и Востоком, Югом и Севером
23.04.22 22:00

Почему официальный Ватикан начал дистанцироваться от Украины?
19.04.22 21:57

Советы, как не подорваться на мине во время войны в Украине

Опрос

Применит ли Путин ядерное оружие в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.