В России началась скрытая мобилизация

Главное: По информации украинской разведки, в России начали проводить скрытую мобилизацию. Она идет двумя разными путями.

Детали: Россия начала скрытую мобилизацию и снимает с хранения старую технику. Об этом в эфире телемарафона заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, скрытая мобилизация идет двумя разными путями.

«Первый — это фактическая мобилизация, а второй — использование резервистов. У них это называется БАРС — боевой армейский резерв страны, то есть это по сути резервисты, которых на краткосрочные контракты привлекают к выполнению боевых действий. Эти факты абсолютно подтверждены, у нас есть пленные, которые были привлечены по этой системе», — уточнил Буданов.

Глава ГУР отметил, что Россия не объявляет мобилизацию публично, так как это еще больше ударит по экономике страны в условиях санкций. Кроме того, власти не смогут объяснить причины таких действий, когда «у армии РФ все идет по плану».

По данным разведки, в России рассматривают изменения, касающиеся возможности призыва в любой момент и повышения ответственности за уклонение от прохождения воинской службы.

Также Буданов заявил, что российская армия столкнулась с нехваткой военной техники и расконсервирует запасы 1960-1980 годов на складах. Он подчеркнул, что после такого длительного хранения эта техника «лишь условно может называться боевой».

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