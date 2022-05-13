Генштаб ВСУ сообщил, что Россия потеряла в войне уже 26,9 тысяч солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ сообщает о потерях Росси на 13 мая.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ информирует о потерях россиян на пятницу, 13 мая.

Сообщается, что уже погибли 26,9 тысяч солдат.

Также говорится о таких потерях РФ: 1 205 танков, 2 900 боевых бронированных машин, 542 артиллерийские системы, 193 РСЗО, 88 средств ПВО, 200 самолетов, 162 вертолета, 405 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 крылатых ракет, тринадцать кораблей/катеров, 2 042 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 41 единица специальной техники.

В тему: Стрелков потребовал у Путина «голову» того, из-за кого Россия «всё просрала».

В тему: А между тем, агенты ФСБ до сих пор не арестованы в Украине.