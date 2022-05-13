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Новости > Стало известно, как выросли цены на продукты в Украине в прошлом апреле

Стало известно, как выросли цены на продукты в Украине в прошлом апреле

Александр Панько
13.05.22 10:52
191
Стало известно, как выросли цены на продукты в Украине в прошлом апреле

Главное: В Украине дорожают продукты. Появились данные за апрель.

Детали: Продукты дорожали в Украину в прошлом апреле. Данные приводит Государственная служба статистики.

Как выяснилось, за месяц пшено подорожало на 21,5% до 26,1 гривен за килограмм, рис на 21,1% до 40,1 гривен за килограмм, крупа гречневая 13,8% до 61,7 гривен за килограмм.

При этом рыба мороженая стала дороже на 7,6% до 123,2 гривен за килограмм, масло на 4,2% до 58,8 гривен за 200 грамм, подсолнечное масло на 2,9% до 67,4 гривен за литр.

Отмечается, что яйца подешевели на 27,6% до 24,8 гривен за десяток.

Информируется, что сигареты премиум-класса подорожали на 2,6% до 73,3 гривен за пачку, водка на 9,4% до 105,1 гривен за бутылку пол-литра, вина столовые украинских марок на 6,5% до 78,2 гривен за бутылку 0,7 литра, а пиво на 11,2% до 22,8 гривен за полулитровую бутылку.

В тему: Кличко предупредил киевлян о возможном ударе России.

Тэги: общество, экономика, продукты питания, цены, новости Украины

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