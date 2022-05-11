В Украине стало легче получить водительские права

Главное: Накануне Кабмин принял решение упростить получение водительских прав в Украине. Действовать оно будет на период действия военного положения в стране.

Детали: Кабмин упростил процедуру обучения и получения водительского удостоверения в сервисных центрах МВД. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 10 мая. Об этом сообщает сайт Кабмина.

Постановление «Об обучении водителей и государственной регистрации транспортных средств в период действия военного положения в Украине» предусматривает следующее:

— украинцам, переехавшим временно жить в другое место (регион), сдать практический экзамен можно в любом сервисном центре МВД, независимо от того, в каком сервисном центре сдан теоретический экзамен;

— получать обучение по теоретической подготовке с помощью Zoom, Skype, Google meet и т.д.;

— украинцам, переехавшим временно жить в другое место (регион), можно получить водительское удостоверение в любом сервисном центре МВД, независимо от места сдачи теоретического и/или практического экзаменов;

— сократить срок обучения для будущих водителей на категории В (легковые авто) и C1, C, С1Е, СЕ (грузовые авто с прицепом) путем уменьшения на 20% теоретической части;

— вернуть свидетельство о регистрации транспортного средства, выданного по заявлению его владельца на имя лица, совершающего поездку за границу, в течение десяти дней со дня возвращения этого лица из-за границы в любом СЦ МВД.

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