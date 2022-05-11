Российские активы перейдут в госсобственность Украины, — Шмыгаль

Главное: Украина ведет работу над Планом восстановления страны. Одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные активы РФ.

Детали: Кабмин утвердил документ, согласно которому активы РФ на территории Украины переходят Государственному предприятию Национальный инвестиционный фонд. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

«И Президент, и правительство неоднократно говорили, что Россия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет Россия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул он.

По словам Шмыгаля, Украина ведет работу над Планом восстановления страны. Одним из основных источников наполнения фонда станут конфискованные российские активы и средства.

Глава Кабмина также отметил, что в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.

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