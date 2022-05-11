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Новости > Россияне, воюющие в Украине, требуют от командования сделать их «невидимками»

Россияне, воюющие в Украине, требуют от командования сделать их «невидимками»

Александр Панько
11.05.22 15:20
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Россияне, воюющие в Украине, требуют от командования сделать их «невидимками»

Главное: Российские солдаты требуют у командования засекретить их участие во вторжении. По информации ГУР, они начинают понимать поражение Кремля в Украине.

Детали: Военные РФ, начиная осознавать поражение Кремля в Украине, требуют у командования засекретить их участие во вторжении. Чаще всего обращения с такой просьбой зафиксированы в частях воздушно-космических сил России. Об этом сообщает Главного управления разведки.

«Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении», — говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.

«Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство», — добавляют разведчики.

В тему: Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат.

Тэги: Украина, Россия, война, военные, поражение, солдаты

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