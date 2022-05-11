Венгрия назвала условие, при котором поддержит нефтяное эмбарго

Главное: Венгрия готова поддержать нефтяное эмбарго. Но для этого потребуются программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить порядка нескольких миллиардов евро, отметил глава МИД Петр Сийярто.

Детали: Венгрия готова поддержать эмбарго на поставки российской нефти в страны Евросоюза, но для этого есть ряд условий. Об этом сказал министр иностранных дел страны Петер Сийярто на брифинге в среду, 11 мая.

Он отметил, что эмбарго должно применяться к морским поставкам нефти и некоторым другим, но российские поставки по трубопроводу в Венгрию должны быть осовбождены от ограничений.

«Венгрия займет эту позицию в ходе дальнейших переговоров», — сказал Сийярто.

Кроме того, Будапешт ждет предложений не только по реконструкции своих НПЗ на сотни миллионов долларов, не только по увеличению пропускной способности нефтепровода в Венгрию через Хорватию на сотни миллионов долларов, но и на будущее своей экономики.

«Нефтяное эмбарго потребует программы модернизации структуры венгерского энергоснабжения, которая будет стоить порядка нескольких миллиардов евро», — заявил Сийярто.

Министр подчеркнул, что отказ от российской нефти нанесет огромный ущерб экономике Венгрии и серьезно повлияет на обеспечение ее стабильного энергоснабжения.

«Это предложение равносильно экономической атомной бомбе. В Венгрии цены на топливо вырастут на 55-60%. Их повышение повлечет за собой рост цен на все товары. Страна этого не выдержит», — добавил Сийярто и отметил, что у ЕС пока нет предложений по решению этой проблемы.

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