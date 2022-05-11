Президента Интерпола обвинили в соучастии в пытках

Главное: Серьезные обвинения выдвинули против президента Интерпола. Его подозревают в соучастии в пытках.

Детали: Против президента Интерпола генерал-майора из ОАЭ Ахмеда Насера аль-Раиси выдвинули серьезные обвинения. Как сообщает BFMTV, ссылаясь на свои источники, его подозревают в соучастии в пытках после жалобы двух британцев.

Отмечается, что судебное расследование было начато еще в конце марта в Париже.

Информируется, что Национальная антитеррористическая прокуратура подтвердила, что поручила парижскому следственному судье провести расследование после жалобы, в которой речь идет о пытках и произвольном задержании в 2018 и 2019 годах.

Жалобу против президента Интерпола подал Центр по защите прав человека стран Залива. Правозащитники считают, что тот в бытность одним из руководителей эмиратского МВД был причастен к пыткам оппозиционера Ахмеда Мансура. Жалоба была подана в январе в антитеррористическую прокуратуру Франции.

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