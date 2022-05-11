В Крыму собаки разорвали маленькую девочку

Главное: В Крыму погибла девочка. Ее загрызли собаки.

Детали: В аннексированном Россией Крыму произошла трагедия. В поселке Советский два ротвейлера насмерть загрызли десятилетнюю девочку.

Известно, что уголовное дело возбуждено против деда ребенка, который недоглядел за собаками.

Местные следователи говорят, что две девочки десяти и четырнадцати лет гостили у дедушки на майских праздниках, а днем 10 мая он выпустил на прогулку двух ротвейлеров.

Информируется, что, когда десятилетняя девочка вышла во двор, собаки напали на нее: ребенок получил тяжелые рваные раны туловища, рук, ног, головы и лица.

Девочка скончалась в больнице во время операции.

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