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Новости > Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат

Александр Панько
11.05.22 09:45
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Генштаб ВСУ сообщает, что Россия потеряла в войне уже 26 350 солдат

Главное: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на 11 мая.

Детали: В Украине продолжается война. Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях РФ на среду, 11 мая.

Сообщается, что погибли уже 26 350 солдат.

Кроме этого информируется о таких потерях россиян: 1 187 танков, 2 856 боевых бронированных машин, 528 артиллерийских систем, 185 РСЗО, 87 средств ПВО, 199 самолетов, 160 вертолетов, 1 997 единиц автомобильной техники и автоцистерн, двенадцать кораблей/катеров, 390 БПЛА оперативно-тактического уровня, 41 единица специальной техники, а также 94 крылатые ракеты.

В тему: Стало известно, сколько населенных пунктов в Украине уже деоккупировано.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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