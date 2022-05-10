На Запорожье якобы в результате артобстрела погиб экс-нардеп Давид Жвания

Главное: В Запорожской области якобы в результате артобсрела погиб экс-нардеп Давид Жвания. Обстрелы россиян застали бывшего народного депутата возле блокпоста в селе Новопокровка.

Детали: В Запорожской области на вражеском блокпосту в районе села Новопокровка во время обстрела погиб бывший народный депутат Давид Жвания. Об этом в понедельник, 9 мая, в Тelegram-канале написал советник главы МВД Антон Геращенко.

Он отметил, что на Запорожье российские военные совершили артиллерийский обстрел «серой зоны».

«Огонь врага унес жизнь бывшего депутата Давида Жвании», — написал он.

При этом Геращенко отметил, что Жвания «имел российское гражданство и был неофициальным представителем Росатома».



«В этой истории вопросов больше, чем ответов, особенно, что он делал в „серой зоне“», — добавил Геращенко.

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