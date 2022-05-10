После подписания ленд-лиза Байден обратился к Конгрессу из-за Украины

Главное: 9 мая Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине. После этого его администрация направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере 33 миллиарда долларов, направленное на поддержку Украины.

Детали: Президент Соединенных Штатов Джо Байден призвал американский Конгресс скорее одобрить выделение Украине 33 миллиардов долларов помощи. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

«Я направил в Конгресс срочное предложение предоставить Украине необходимую военную, экономическую и гуманитарную помощь. План был значительным по размеру, потому что потребность существенная: мы должны стоять на стороне Украины, когда она защищается от российской агрессии», — отметил Байден.

Он подчеркнул, что потребность является неотложной. Президент США объяснил, что почти исчерпал средства, предоставленные двухпартийным большинством в Конгрессе для поддержки украинских бойцов.

«Эта помощь была чрезвычайно важной для успеха Украины на поле боя. Мы не можем допустить, чтобы наша поддержка прекратились, пока мы ожидаем дальнейших действий Конгресса», — сказал глава Белого дома.

Он призвал Конгресс немедленно принять украинский законопроект о дополнительном финансировании и передать его ему на стол в течение следующих нескольких дней.

Напомним, вечером 9 мая Байден утвердил Закон S. 3522 о ленд-лизе и защите демократии в Украине, сообщают в Белом доме.

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