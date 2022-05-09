Цены на автогаз в Украине продолжают расти

Главное: Автогаз в Украине продолжает дорожать. Кое-где его цена достигает 37 гривен.

Детали: В связи с дефицитом топлива на украинских АЗС цены на автогаз продолжают расти. Средняя цена на сжиженный газ в Украине по состоянию на 9 мая выросла на 80 копеек — до 32,66 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», пишет Enkorr.

Наибольшую и вообще рекордную цену на автогаз установила сеть «Укргазвидобування» — 37,00 грн/л (+4 грн/л до 6 мая).

В то же время, в киевской сети АЗС «Авантаж» цена на продукт выросла на 1 гривну за литр, до 32,95 грн/л.

Также на 1 грн/л увеличила цену часть консолидированной сети «Привата» («Авиас»). На АЗС автогаз стоит 32,37 грн/л, а на станциях «Автотранс» он подорожал на 3 грн/л, до 35,78 грн/л соответственно.

Сжиженный газ подорожал и в сетях ОККО, WOG, Chipo, «Катрал» и других.

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