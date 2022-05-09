В УПЦ почтили память погибших в годы Второй мировой войны

Цены на автогаз в Украине продолжают расти
В Украине ожидаются ночные заморозки: карта
Путин на параде выдумал новую причину вторжения в Украину. Но войну так и не объявил
Генштаб ВСУ сообщает, что в Украине уже погибли около 25 650 россиян
В УПЦ назвали запрет общин преступным решением
Между Украиной и Польшей не будет границы, — Дуда
Около острова Змеиный горит вражеский фрегат, — СМИ
Обнародованы новые цены топлива на заправках
На Луганщине ожидается мощное наступление вражеской армии
Украина и Польша подписали оборонный меморандум