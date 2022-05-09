В Одессу приехал президент Европейского совета Шарль Мишель

Главное: Глава Евросовета Шарль Мишель накануне Дня Европы приехал в Украину чтобы выразить свою поддержку. Он прогулялся по Одессе и провел ряд встреч.

Детали: Президент Европейского совета Шарль Мишель в понедельник, 9 мая, приехал в Одессу, чтобы поддержать город, находящийся под ударами войск РФ в День Европы. Об этом Шарль Мишель сообщил в Twitter.

Мишель объявил о визите в Одессу для Дня Европы. Свой выбор он объяснил возможностью «ощутить европейский дух», опираясь на слова русского классика Пушкина.

«Здесь украинцы сегодня защищают свои памятники от пуль и ракет и свою свободу от российской агрессии. Вы не в одиночестве. Евросоюз поддерживает вас», — написал Мишель.

Глава Евросовета прогулялся по Одессе и провел ряд встреч. В частности, у него были разговоры с мэром Геннадием Трухановым, главой военной администрации Максимом Марченко и премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В свою очередь глава Кабмина Денис Шмыгаль назвал визит Шарля Мишеля — «мощнейшим сигналом поддержки».

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