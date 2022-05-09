Священник УПЦ рассказал, как научиться доверять друг другу

Главное: Нужно не удивляться и не роптать, а научиться доверять людям не безоглядно, учитывать личные особенности каждого.

«В мире независимо друг от друга существуют две проблемы. Первая — жизнь несправедлива. Несправедливость эта имеет множество аспектов, однако данной ситуации непосредственно касается один. Заключается он в том, что мы всегда ожидаем от ближнего взаимности. В итоге получается, что ожидания в отношении ближних всегда несколько завышены. Конечно, плохо, когда люди разочаровывают, а если причиной разочарования служит явный грех, то и подавно. Однако, все люди разные и грехи у разных людей — разные. Существуют также пороки, вредящие и причиняющие боль не только самому грешнику, но и окружающим. Предательство как раз из этого разряда. Мало того, что человек сам подл, так он ещё и ближнему жизнь умудряется отравить. Это плохо и даже мерзко. Однако этот человек таков и изменить его не в наших силах. Поэтому и ждать от него, что он будет относиться к нам по принципу взаимности не стоит», — объяснил отец Владимир.

Говоря о второй проблеме, священник напомнил слова псалмопевца: «всякий человек ложь» (Пс. 115).

«От людей не следует ожидать того, чего они нам дать не в силах. Бесполезно ждать от того, кто прям по натуре, что он станет о чём-то просить дважды. Сдержанный человек не станет бурно проявлять чувства, а твёрдый и волевой — лить слёзы. Это — очевидные вещи, и они помогают нам строить правильные и взаимно комфортные отношения с людьми. И всё же ими очевидности не ограничиваются. Не менее очевидно и то, что никто не знает, чего в трудной ситуации ждать не то чтобы от кого-то, а даже от самого себя», — продолжил он.

Священник подчеркнул, что нужно не удивляться и не роптать, а научиться доверять людям не безоглядно, учитывать личные особенности каждого: свойственные человеку добрые черты, дурные склонности и пороки, сильные стороны и слабости. «Исходя из этого, строить общение, не требуя от ближнего больше, чем он может», — отметил он.

«Если помнить эти два простых момента, то уже имеющееся доверие легче не потерять. Что же касается утраченного, то: не стоит мешать Богу нас спасать. Человек — существо отходчивое. Тот, кто привык доверять, будет стремиться к этому снова, даже если доверию не будет повода. То ли дело, когда и время пройдёт, и душа успокоится, и поводы появятся. Стоит только перестать культивировать в себе обиды, а память о неблаговидных поступках ближних спрятать как можно дальше», — подытожил протоиерей Владимир Пучков.